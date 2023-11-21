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Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 2024 hac kesin kayıt işlemleri, 24 Kasım 2023 tarihinde tamamlanacak. Hacı adayları, 06 Kasım 2023 tarihinde başlayan kayıt sürecinde e-Devlet üzerinden Diyanet/Acenta Organizasyonunu seçerek ve diğer aşamaları eksiksiz tamamlayarak kesin kayıtlarını gerçekleştirmeleri gerekiyor.

Bu yılki hac kesin kayıt işlemleri, e-Devlet Kapısı üzerinde sunulan "Hac İşlemleri" dijital hizmeti aracılığıyla 24 Kasım 2023 tarihine kadar gerçekleştirilebilecek. Hacı adayları, bu süre zarfında gerekli olan işlemleri tamamlayarak kesin kayıtlarını yapmalıdır.

Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarına süreci takip etmeleri ve kayıt işlemlerini zamanında tamamlamaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Hac ibadeti için kesin kayıt yaptırmayan adaylar, belirlenen tarih sonrasında işlem gerçekleştiremeyeceklerini unutmamalıdır.

Hacı adayları, detaylı bilgileri ve gerekli adımları öğrenmek için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi web sitesini ziyaret edebilirler.