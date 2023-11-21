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Finans açığını kapatmak amacıyla eklenen ek MTV'nin ilk taksiti Eylül ayında ödenmişti. İkinci taksitin son ödeme tarihi ise 30 Kasım olarak belirlenmişti. Ödemeyi ertelemek isteyen vatandaşlar, gecikme faizlerindeki artışla karşılaştı.

SATIŞ VE DEVİR YAPAMAYACAK

Aracını elden çıkarmak isteyen vatandaşların MTV ve ek MTV ödemelerini yapmış olmaları gerekiyor. Muayene, hurda, trafikten çekme ve tescil kapatma işlemleri de MTV ve ek MTV ödenmemiş araçlara uygulanmayacak.

GECİKME FAİZLERİ ZAMLI OLACAK

Araç sahiplerine ek MTV getirilmişti. Eylül ve Kasım aylarında ödenmesi kararlaştırılan ek MTV'nin son taksitinin 30 Kasım'a kadar ödenmesi gerekiyor. Ancak gecikme faizleri yüzde 3,5'e yükseltilmişti. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, kamuya olan borç ödemelerinde uygulanan tecil faizi de yüzde 24'ten yüzde 36'ya çıkarıldı.

EK MTV NASIL ÖDENİR?

Ek MTV ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığı'na ait olan 'gib.gov.tr' internet adresi, GİB Mobil, İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması, anlaşmalı bankaların kredi veya banka kartlarıyla banka hesabından, şubelerden, mobil, telefon ve internet bankacılığı platformlarından gerçekleştirilebilir.