Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav yapıldı.

İki oturumdan oluşan sınavın birinci oturumu 09.30'da başlarken 10.45'te sona erdi. Sınavın ikinci oturumu ise 11.30'da başlayıp ve 12.50'de sona erdi.

Sınav Yozgat merkez ilçede 5, il genelinde ise 25 okulda sınav yapıldı.

241 salonda toplam 4 bin 100 öğrencinin ter döktüğü sınavda 700 öğretmen ise görev aldı.

Sınav hazırlığı bu yıl 8'inci sınıfta okuyan Yozgat dahil 81 il genelinde 1 milyon 38 bin 192 öğrenci dikkate alınarak yapıldı. Görme engelli 82, az gören 292 öğrenciye yönelik de gerekli tedbirler alındı. Ayrıca özel durumları dolayısıyla 187 öğrenci evde veya hastanede sınava girdi.

Sınavın saat 09.30'da başlayan ilk oturumunda sözel alanlardan soru soruldu. Öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulurken 75 dakika yanıtlama süresi verildi.

Saat 11.30'da başlayan, matematik ve fen bilimleri derslerinde 40 sorunun yöneltildi. İkinci oturumda öğrencilerin 80 dakika süresi oldu. İki oturum arasındaki 45 dakikalık sürede öğrenciler, okul bahçelerine çıkıp ihtiyaçlarını giderdiler.

Katılımın zorunlu olmadığı LGS merkezi sınavına girmeyen öğrenciler yerel yerleştirmeyle liselere yerleştirilecek.

Geçen yıl Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle LGS merkezi sınavında öğrencilere sadece birinci dönem konularından soru sorulmuştu ancak bu yıl 8. sınıf sınav tarihine göre işlenen tüm konular sınav kapsamına dahil edildi.