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Ramazan Bayramı tatili süresince "kilit kavşak" olarak adlandırılan Yozgat dahil 43 ilin geçiş güzergahında olan Kırıkkale'de, 1 milyon 334 bin 923 araç geçiş yaptı.

1 Milyon 334 Bin 923 Araç Geçti2

Alınan bilgiye göre, geçen yıl Ramazan Bayramı süresince 627 bin 391 aracın geçtiği kentten geçen araç sayısında artış yaşandı.

Tatilin başladığı 6 Nisan ile 14 Nisan arasında 1 milyon 334 bin 923 aracın geçiş yaptığı Kırıkkale'de, ekipler tarafından 8 bin 740 araç kontrol edildi, 1690 sürücüye 4 milyon 647 bin 613 lira idari ceza uygulandı.

1 Milyon 334 Bin 923 Araç Geçti1

Denetimlerde 97 araç trafikten men edildi, 14 sürücünün belgesine el konuldu.

Tatil süresince kentteki 38 kazada 2 kişi öldü, 75 kişi yaralandı, 48 de hasarlı kaza meydana geldi.

Kaynak: AA