Yeni ücret 140 TL olarak belirlendi. Bu değişiklik, daha önceki fiyatlarla karşılaştırıldığında önemli bir artışı temsil ediyor.

Öncelikle, 2023 yılı içerisinde Kırıkkale-Ankara arasında seyahat edenler için otobüs bilet fiyatlarında dikkate değer bir artış gözlemlendi. Bu artışın arkasında, enflasyon ve akaryakıt ücretlerindeki yükselişin etkisi büyük. Mayıs ayında 65 TL olan bilet fiyatları, 2023 boyunca 4 kez artarak 10 Ekim'de 110 TL'ye ulaştı.

Ve son olarak, 13 Nisan 2024 tarihinde yapılan son zammın ardından Ankara-Kırıkkale dolmuş ücreti 140 TL'ye yükseldi. Bu durum, seyahat maliyetlerinin giderek arttığını ve yolcuların buna uyum sağlamak zorunda kaldığını gösteriyor.

Kırıkkale-Ankara dolmuş seferlerine zam gelmesinden sonra Yozgat’ı telaş sardı.

Vatandaşlar Yozgat dolmuş seferlerinin de zamlanıp zamlanmadığını merak ediyorlar. Yetkililer, Yozgat-Ankara dolmuş seferlerine herhangi bir zammın olmadığını söylediler.