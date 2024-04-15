Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Yozgat’a son 21 yılda 16 milyar 961 milyon 86 bin lira değerinde 122 tesis inşa edildi.

DSİ tarafından yapılan açıklamada, “Türkiye Yüzyılında 'Suyun Gücünü Milletimizle Buluşturmaya' devam ediyoruz” denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: “DSİ tarafından 2003-2024 yılları arasında Yozgat’a toplam 16 milyar 961 milyon lira yatırım yapılarak 122 adet tesis hizmete alındı. Son 21 yılda tamamlanan 26 sulama tesisi ile 267 bin 40 dekar tarımsal arazi sulamaya açıldı. 9 baraj ve 6 gölet tamamlandı. 3 adet arazi toplulaştırma işi tamamlanarak 1 milyon 65 bin dekar alanda tescili yapıldı. 72 adet dere ıslahı ile 66 adet yerleşim yeri 22 bun 800 dekar alan taşkınlardan korundu. 3 adet içmesuyu tesisi ile 17,50 milyon metreküp içmesuyu temin ediyoruz.”