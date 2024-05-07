Anadolu Üniversiteler Birliği (AÜB) üyesi 16 üniversitenin katılımıyla Yozgat dahil 11 ilde düzenlenen AÜB Üniversite Tanıtım Fuarı’nın üçüncüsü, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi himayesinde Niğde’de gerçekleşecek.

Her yıl Anadolu Üniversiteler Birliği (AÜB) tarafından birlik üyesi 16 üniversitenin katılımıyla tertip edilen AÜB Üniversite Tanıtım Fuarları bu yıl da 11 ilde gerçekleştirilecek.

Fuarın Niğde ayağı ise üç yıldır birliğin mensubu olan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek.

8 Mayıs 2024 Çarşamba günü Şehit Ömer Halisdemir Meydanı’nda gerçekleşecek fuarda Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi standıyla birlikte Abdullah Gül Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Yozgat Bozok Üniversitesi ve Ardahan Üniversitesi tanıtım stantları yer alacak.

AÜB tarafından düzenlenen bu fuarların aday öğrencilere rehberlik edilmesi açısından oldukça önemli olduğuna vurgu yapan Üniversite Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, üniversite sınavlarına hazırlık yapan öğrenciler ile ailelerinin 16 farklı üniversite standının yer alacağı fuara davetli olduğunu ifade etti.

“HEM ÜNİVERSİTEMİZİ HEM DE ŞEHRİMİZİ TANITACAK ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYORUZ”

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin ulusal ve uluslararası tanıtım fuarlarına katılarak hem Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin hem de Niğde’nin tanıtılması noktasında önemli çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Rektör Uslu, “Daha önceki dönemlerde Balkanlarda ve Türk Dünyası’nda düzenlenen etkinliklere katılarak tanıtım çalışmalarımızı gerçekleştirmiştik. Geçtiğimiz günlerde de üniversitemizi ve şehrimizi Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenen Türk Üniversiteleri Tanıtım Fuarı’nda tanıttık. Türkiye’de ise Anadolu Üniversiteler Birliği’nin düzenlediği Üniversite Tanıtım Fuarlarına ile diğer birçok ulusal ölçekli fuarlarda stantlarımızla yerimizi aldık ve almaya devam edeceğiz” dedi.