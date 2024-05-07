Hemen hemen her gün yeni bir dolandırıcılık yöntemiyle karşı karşıya kalıyoruz. Bu sefer ise dolandırıcıların radarında ehliyet almak isteyenler var.

Günümüzde internetin yaygınlaşmasıyla birlikte dolandırıcılık faaliyetleri de maalesef her geçen gün artıyor. Özellikle internet platformları üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık taktikleri çeşitlenmekte ve insanları farklı yollarla tuzağına düşürmektedir.

Bu dolandırıcılık yöntemlerine bir yenisi daha eklendi ve dolandırıcılar sosyal medya platformları üzerinden 'sınavsız ehliyet' veya sahte eğitim videolarıyla insanları kandırmakta ve para talep etmektedirler.

Dolandırıcıların tuzağına düşen vatandaşlar, e-devlet üzerinden ehliyet alacaklara veya ehliyet belgelerinin kapılarına geleceğine dair yapılan vaatlere inanarak dolandırılmaktadırlar.

“EHLİYET ALMANIN YOLU SINAVDAN GEÇER”

Orta Anadolu Sürücü Kursları Federasyonu Başkan Vekili Ramazan Ceylan, sosyal medya üzerinden vatandaşlara sınavsız ehliyet vaadiyle dolandırıcılık yapıldığını dile getiren Ceylan, “Dolandırıcılar artık sürücü kursu sektöründe de, diğer sektörlerde olduğu gibi sosyal medyada faaliyet gösteriyor. Vatandaşları sınavsız ehliyet, hızlı ehliyet gibi vaatlerle kandırarak mağdur ediyorlar. Yüksek ücretler karşılığında sınavsız geçiş veya kolay bir şekilde ehliyet alma sözleriyle insanları cezbetmeye çalışıyorlar. Biz de bu tür paylaşımları gözlemliyor ve takip ediyoruz.

Vatandaşlarımız bu konularda dikkatli olsunlar. Çünkü sınavsız ehliyet sahibi olamazsınız. Mecburen bu yasal prosedür gereği, elektronik sınav, akabinde direksiyon eğitim ve direksiyon sınavına katılmak zorundasınız. Eğer ki size birileri kolay yoldan ehliyet almayı vaat ediyorsa bu işte bir sıkıntı vardır. Kesinlikle vatandaşlarımızın bu tür paylaşımlara veya bu tür şeylere itibar etmemesi, bir para ödemesi yapmaması gerekir” dedi.

“EHLİYET BELGESİ GÜVENİLİR YOLLARLA ALINMALIDIR”

Başkan Vekili Ramazan Ceylan, ehliyet alma sürecinin güvenilir bir şekilde tamamlanması gerektiğine vurgu yaparak, “Herkesin sağlıklı bir ehliyet alma süreci geçirmesi önemlidir. Bunun için güvenilir bir kursa kayıt olunmalı, gerekli eğitimleri almalı ve sınavlara katılmalıdır. Kolay yoldan ehliyet almayı düşünenler dolandırılabilirler. Ayrıca, usulsüz yöntemlerle ehliyet almak da ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle, vatandaşlarımızın bu tür vaatlere itibar etmemesi önemlidir” ifadelerini kullandı.

“BİLGİ EKSİKLİĞİ KAZALARA DAVETİYE ÇIKARIR”

Ceylan, ehliyetsiz olarak trafiğe çıkmanın kazalara neden olabileceğine dikkat çekerek, “Eğitimsiz bir şekilde ehliyet alanlar, trafik kurallarını bilmemeleri nedeniyle kazalara davetiye çıkarabilirler. Trafik levhalarını tanımak ve kurallara uymak önemlidir. Bilgi eksikliği, ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle sürücü adaylarının eğitimlere katılması ve bilgilerini taze tutması gerekmektedir” şeklinde konuştu.

“E-DEVLET ONAYLI EHLİYET VAATLERİNE DİKKAT”

Dolandırıcıların E-Devlet üzerinden sahte ehliyet vaat ettiğine dikkat çeken Ceylan, “Dolandırıcılar, vatandaşlara E-Devlet üzerinden onaylı ehliyet vaat ediyorlar. Ancak bu vaatler gerçek dışıdır. Vatandaşlarımızın bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları önemlidir. Sahte görüntülerle kandırılmamaları için dikkatli olmalarını öneriyoruz” diye konuştu