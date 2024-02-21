Kırmızı et fiyatlarındaki artışlar devam ediyor. Son bir haftada kilogramı 40 lira artan kuzu karkas eti, kilogram başına 460 liraya kadar yükseldi. Bu fiyat artışlarıyla birlikte satışlar yüzde 30 oranında azaldı. Uzmanlar ve muhalefet, kırmızı etteki bu hızlı fiyat artışlarına dikkat çekerek, girdi maliyetlerine müdahale edilmezse önümüzdeki 4-5 ay içinde et fiyatlarının 1000 TL seviyesini aşabileceği uyarısında bulunuyor.

Son dönemde akaryakıt ve gıda gibi birçok temel ürüne yapılan zamların ardından, gıda maliyetlerindeki artışlar dikkat çekiyor. En son gıda fiyatlarına yapılan zam ise et fiyatlarına geldi. Üreticiler, maliyetlerin artmasından şikayetçi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 2010 yılında kilogram başına 25 lira olan et fiyatlarının şu anda 460 TL'ye ulaştığını ve artışın devam ettiğini belirtti. Adem, ramazan öncesi yapılan bu zamların mantıklı olmadığını vurgulayarak, Türkiye'nin hayvancılıkta kendi kendine yeterli bir ülkeden, hayvan ithal eden bir ülkeye dönüştüğünü ifade etti.

"İthal edilen etin dövizle alınması nedeniyle maliyetleri yükseliyor" diyen Adem, "Vatandaş eti ve sütü alamıyor" şeklinde konuştu. Türkiye'nin her yerinde mera bulunmasına rağmen canlı hayvan ithalatı yapıldığını belirten Adem, üreticilerin üretim yapamaz hale geldiğini ifade etti. Tarım Bakanlığı'nın sorunu ithal etle çözmeye çalıştığını ancak ithal etin dövizle alındığı için pahalı olduğunu dile getirdi.

"Fiyatların düşmesi için üretim maliyetlerinin azaltılması gerekiyor" diyen Adem, "Türkiye hayvancılıkta kaos içinde. Ülkenin hayvan ithalatına değil, üretim maliyetlerini düşürmeye ya da vatandaşın alım gücünü artırmaya ihtiyacı var" dedi. Adem, girdi maliyetlerine müdahale edilmezse önümüzdeki 4-5 ay içinde et fiyatlarının 1000 TL'yi aşabileceğini de sözlerine ekledi.

Türkiye Kasaplar Federasyonu eski başkanı Fazlı Yalçındağ da, küçükbaş hayvancılık yapanların fiyat artışlarını maliyetlere bağladı. Yalçındağ, "Üreticiler, sattıkları kuzuyla çobanın parasını karşılayamadıklarını belirtiyorlar. Üretici, verdiğim arpanın parasını karşılayamıyorum diyor. Kimseye bir şey söyleyecek durumumuz yok. Memleketin genel anlamda bir yüksek enflasyonu var. Yine TÜİK verilerine göre hayvan sayısında da bir azalma var. Bunun nedenlerini sorgulamak lazım" şeklinde konuştu.

Uzmanlar da eğer et fiyatlarına müdahale edilmezse, önümüzdeki aylarda et fiyatlarının 1000 TL'yi aşabileceği ve etin halk için daha da ulaşılmaz bir hale gelmesinden endişe ediyor.

Öte yandan geçtiğimiz hafta zamlanan kuzu karkas etine bu hafta da zam geldi. Son bir haftada kilogramı 40 lira artan kuzu karkas etinin kilogram fiyatı 460 liraya kadar yükseldi. Dana kuşbaşı ise 410 liradan 480 liraya kadar çıkıyor. Fiyat artışlarının ardından satışlar ise yüzde 30 oranında düştü.