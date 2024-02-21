Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Ekipler tarafından Boğazlıyan ve Yerköy ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 2 kişi tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Boğazlıyan ve Yerköy ilçelerinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 'Konut Dokunulmazlığının İhlali' suçundan '3 yıl 9 ay hapis cezası' bulunan 1 kişi, 'Fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek' suçundan '2 yıl 1 ay hapis cezası' bulunan 1 kişi yakalanarak yasal işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi” ifadelerine yer verildi.