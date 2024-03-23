Türkiye’nin döviz varlıklarına sahip olan illeri belirleyen bir liste kamuoyuyla paylaşıldı. Listede yer alan iller dikkat çekti. Peki Yozgat bu listede kaçıncı sırada yer aldı? İşte detaylar…

Türkiye'de döviz varlıklarının dağılımını gösteren bir liste kamuoyuyla paylaşıldı ve bu listede yer alan iller dikkat çekti. Özellikle İç Anadolu illerinin bu listede önemli bir yer kaplaması şaşırtıcı bulundu.

Yapılan araştırma, ülke genelindeki ekonomik dengeleri ve bölgesel kalkınma potansiyellerini değerlendirmek adına önemli bir referans noktası oluşturuyor.

Listenin başında en çok dövize sahip olan iller şunlar:

Aksaray

Nevşehir

Kırşehir

Yozgat

Kütahya

Yalova

Bayburt

Karaman

Elazığ

Antalya

Bu liste, ülke genelindeki döviz varlıklarının dağılımını göstermesi bakımından önem taşıyor ve ekonomik analizler için önemli bir veri kaynağı olarak kullanılabilir. Yozgat ise bu listede dördüncü sırada yer alıyor.