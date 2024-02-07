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Karayolları ekipleri, levha ve işaretlerin görünürlüğünü artırmak için temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Yozgat Valiliği, trafik levhaları ve işaretlerin zamanla tozlanması ve görünürlüğünü kaybetmesi, sürücülerin güvenliği açısından ciddi bir risk oluşturduğunu açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, “Yol bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra trafik güvenliğine de önem veren ekipler, tozlanan ve görüntüsü kaybolan trafik levhalarını düzenli olarak temizliyor. Bu çalışmalar, sürücülerin yolculukları sırasında levha ve işaretleri daha net bir şekilde görmelerini sağlayarak trafik kazalarının önüne geçmeyi amaçlıyor” ifadelerine yer verildi.