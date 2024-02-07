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2023-2024 eğitim ve öğretim yılının 2’nci döneminin başlaması ile birlikte Sarıkaya İlçe Emniyet Müdürlüğü öğrencileri bilgilendirilmeye devam ediyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri Yavuz Selim İlkokulunu ziyaret ederek öğrenciler ile bir araya geldi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri eğitim ve öğretim 2’nci döneminde “Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulaması” gerçekleştirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yapmış olduğu açıklamada; “İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızı ve öğrencilerimiz bilgilendirmeye devam ediyoruz. 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının 1’inci dönemimde birçok okulumuzu ziyaret ederek ‘Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulaması’ gerçekleştirdik. Şimdi ise 2’nci dönemin başlaması ile birlikte uygulamamıza devam ediyoruz. Denetimlerimiz sıklıkla devam edecek” ifadeleri kullanıldı.