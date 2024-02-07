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Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından öğrencilerin son teknolojiye sahip bilişim ürünlerini kullanmalarını sağlanmak ve eğitim kalitesini arttırmak üzere çalışmalar hızla devam ettiğini belirten Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, Üniversitenin fiber alt yapı güçlendirme çalışmaları ve bilgisayar laboratuvarlarının yenilenmesi çalışmaları kapsamında, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinde EZ09 yazılım laboratuvarına 50 bilgisayar, EZ10 teknoloji laboratuvarına 50 bilgisayar içeren teknoloji laboratuvarlarının kurulumu yapıldı. Ayrıca çağımızın teknolojisi olan yapay zeka uygulamalarının geliştirilmesi ve bu alanda yapılacak çalışmaların desteklenmesi amacıyla Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde 6 adet iş istasyonu içeren Yapay Zeka Laboratuvarı kurulumu gerçekleştirildi” dedi.

Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar yaptığı açıklamada, “Meslek Yüksekokullarında yer alan bilgisayar laboratuvarları yenilerek ilçelerde eğitim gören öğrencilerin teknolojiye daha kolay ulaşmasını sağlamak adına yeni nesil Bilgisayar Laboratuvarları öğrencilerimizin ve akademik personelin kullanımına sunuldu. Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu laboratuvarına 30 adet bilgisayar, Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu laboratuvarına 20 adet bilgisayar ve Yozgat Meslek Yüksekokulu Bilgisayar laboratuvarına 20 adet yeni nesil bilgisayar kurulumu gerçekleştirildi. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bilgisayar laboratuvarının kapasitesi 40 bilgisayara çıkarılarak teknolojik alt yapısı güçlendirilmiştir. Her alanda olduğu gibi bilişim alanında da Bozok üniversitesi, çağın gereksinimlerini karşılamakta ve teknoloji odaklı çalışmalarını sürdürüyor” diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, çağımızın bilgi ve teknoloji çağı olduğunu bu değişim ve dönüşümü hizmet anlamında gerek akademisyen, personel ve öğrencilerimize en iyi şekilde sunmak amacında olduklarını söyledi.