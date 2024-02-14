Romanya’nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Rıza Kayaalp’in grekoromen stil 130 kilogram finalinde Rus rakibi Sergei Semenov'e kaybetmesi, ailesini ve hemşehrilerini üzdü.

Romanya'da düzenlenen grekoromen stil 130 kilogram finalinde gümüş madalya kazanan milli güreşçi Rıza Kayaalp'in final müsabakası, memleketi Yozgat'ta Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezinde izlendi. Kayaalp'in final müsabakasını annesi Sevgi, babası Kelami Kayaalp ve yakınları ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat Belediye Başkan Adayı Ömer Açıkel ve çok sayıda vatandaş takip etti.

Heyecanın üst düzeyde olduğu karşılaşmada Rus rakibi Sergey Semenov'a tuşla yenilen Kayaalp, gümüş madalya elde etti. Karşılaşma sonunda milli güreşçinin ailesi ve salondakiler büyük üzüntü yaşadı.

MHP Yozgat Belediye Başkan Adayı Ömer Açıkel, “Bozok Yaylasının şampiyon evladı milli güreşçimiz Rıza Kayaalp Romanya’da minderde, bizlerde hemşehrilerimizle birlikte Büyük Sinema’da ekran başındaydık. Avrupa ikincisi olarak bizleri gururlandıran milli güreşçimiz Rıza Kayaalp’i tebrik eder, başarılarının devamı dileriz. Bu gururlu günde bizleri buluşturan Yozgat Valiliğimize ayrıca teşekkür ederiz” dedi.