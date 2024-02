En çok Yozgat’ta üretilen yeşil mercimek ithalatında gümrük vergisinin sıfıra indirilmesi çiftçiyi tedirgin etti.

Yozgat’ın kokulu mercimeği olarak bilinen yeşil mercimek ithalatında gümrük vergisinin sıfıra indirildi. Gümrük vergisinin sınırlandırılması sonrasında en çok Yozgat’ta üretilen yeşil mercimek üreticisi tedirgin oldu.

Yeşil mercimeğin gümrük vergisinin sıfırlanması hakkında Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, açıklama yaptı.

“ÇİFTÇİYE BÜYÜK BİR DARBEDİR”

2023 yılına göre Yozgat’ta mercimek ekiminde yüzde 20-30 bir artış olduğunu aktaran Başkan Açıkgöz, “Yozgat’ta alternatif ürünümüz mercimek, nohut, baklagillerden bunlardır. Şuanda da yaklaşık 2023 yılına göre Yozgat’ta mercimek ekiminde yüzde 20-30 bir artış var. Ben her zaman ithale karşıyım gerek nohutta, gerek mercimekte, gerek hayvancılıkta ve gerekte ette. Bu her açılım buğdayda da her açılım çiftçiye büyük bir darbedir. Gümrüğü sıfırladılar. Birkaç ülke mercimek satamamıştır, o ürünler de bizim ülkemize gelecek. Mercimeğin kilosu 45-50 lira ediyordu, alınan kararla bu fiyat 30 liraya düşecek. Bu düşüşler çiftçiye darbe demektir” ifadelerini kullandı.

“KARAR BİRİLERİNİN CEBİNİ DOLDURACAK”

Yaşanan bu gelişmenin üreten çiftçiye darbe olacağının altını çizen Açıkgöz, “Ülkemizde rantçı kesim ve fırsatçı kesim var. Fırsatçı kesim gümrük ithali ile birlikte fazla ürün yani güzün alacağını da getirecek. Siyasilere sorsak tohum yok, onun için getiriyoruz derler. Bizim tohumumuz var. Şuanda da yüzde 80’ni ekildi. Mercimeğini eken yüzde 60’ı geçti yüzde 40 kaldı. İhtiyacı olan gümrüksüz alacak. Üreten çiftçiye darbe olacak. Bu ne çiftçiye yansıyacak ne iç piyasaya yarayacak. Sadece birilerinin cebini dolduracak. Çiftçi 3 kuruş mercimek ekmekten kazanıyordu. Seçim dönemi mazot 45 lira, gübre 15 bin lira olmuşken onun da önüne geçiyorlar. Tarım Bakanımız, siyasilerimiz iyi analiz etseler, gümrüğü açıp da mercimeği dışardan getirmezler” şeklinde konuştu.

“BU SENE YÜZDE 30 ARTIŞ DÜŞÜNÜYORUZ”

2023 yılında yaklaşık 560 bin dekar alana mercimek ekimi yapıldığını dile getiren Açıkgöz, şu şekilde devam etti: “Yozgat merkezde 2023 yılında yaklaşık 560 bin dekardı. Bu sayı ufak bir sayı değil büyük bir rakam. Bu sene yüzde 30 artış düşünüyoruz. Çiftçilerimizle görüşmeler yapıyoruz. Mercimeğin bir daha riski az. Çiftçi, ilaç ve pas olayı olmadığı için mercimek ekmeye yöneliyor. İşçilik mercimekte azaldı ve biçerdöver biçiyor. Onun için mercimeğe bir rağbet oldu.”

“KARAR ÇİFTÇİYE DEĞİL BÜYÜK MARKETLERE YARAYACAK!”

Alınan kararın büyük market zincirlerine yaradığını söyleyen Açıkgöz, çiftçinin hububatta para kazanamadığı için mercimek ve nohut ekimine yöneldiğini ama alınan karar ile bunun da önünün kesildiğini söyledi. Açıkgöz, “Kanada’da ekilen mercimeği Yozgatlı çiftçileri de ekiyor. İthal mercimeği bizler de ekiyoruz. Bizlerin de ürettiği belki reyonlara gelmiş olabilir ama şuan büyük market zincirlerinin yüzde 60’ı bunu dışarıdan getiriyor. Bugünkü açılımın sebebinin birisi de büyük market zincirleridir. Çiftçimiz hububatta para kazanamıyor. Alternatif olarak mercimek, nohut ekiyordu. Bu karar ile bunun da önüne geçiyorlar. Nerede rant gördüler büyük market zincirleri oraya yükleniyor” dedi.