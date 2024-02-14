İçişleri Bakanlığı, milyonlarca vatandaşın beklediği açıklamayı yaptı. Eski nüfus cüzdanları ve ehliyetlerin yenilenmesi için verilen süre yaklaşık olarak dolmak üzere. Bakanlık, vatandaşları son kez uyarıyor: Eski kimlik ve ehliyetlerinizi yenilemek için kalan zamanı iyi değerlendirin; aksi takdirde günlük işlemlerde ciddi aksamalar yaşayabilirsiniz.

KİMLİK YENİLEME SÜRECİ

Yeni çipli kimlik kartlarına geçiş süreci tüm hızıyla devam ederken, İçişleri Bakanlığı, eski kimlik kartlarının değiştirilmesi için net bir son tarih vermese de, ehliyetler için belirli bir deadline belirledi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, ehliyetlerin son yenileme tarihi 31 Aralık 2024 olarak belirlendi. Bu tarihe kadar eski ehliyetlerinizi yeni, biyometrik fotoğraflı ehliyetlerle değiştirmeniz gerekiyor.

Kimlik kartlarını yenilemek isteyen vatandaşlar için ise ALO 199 numaralı telefon hattından ya da randevu.nvi.gov.tr adresinden randevu alınabiliyor. Randevu için gereken belgeler şunlardır:

Mevcut nüfus cüzdanınız veya eski kimlik kartınız,

Son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf,

Kimlik kartı bedelinin yatırıldığını gösteren makbuz.

Kimlik değişimi sırasında parmak iziniz alınacak ve başvurunuzun alınmasının ardından kimlik kartınız 2-3 gün içinde PTT Kargo aracılığıyla adresinize teslim edilecek.

EHLİYET YENİLEME İŞLEMİ

Ehliyet yenileme işlemleri için de benzer bir süreç izleniyor. Verilen randevu tarihinde nüfus müdürlüğüne gidilerek aşağıdaki belgelerle başvurulmalıdır:

Geçerli nüfus cüzdanı veya pasaport,

Geçerli sürücü sağlık raporu,

Harç ücretinin yatırıldığını gösteren makbuz,

Son 6 ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğraf.

Ehliyet yenileme ücreti 15 TL olarak belirlenmiş olup, bu ücrete herhangi bir komisyon ücreti dahil değildir. Yenilenen ehliyetler, başvurunun ardından 15 gün içinde PTT aracılığıyla adresinize teslim edilecek.

İçişleri Bakanlığı, bu önemli değişikliklerle ilgili tüm vatandaşları bilgilendirerek, son tarihe kadar işlemlerini tamamlamaları konusunda uyarıyor. Eski kimlik ve ehliyetlerle ilgili bu değişiklik, vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştırmak ve güvenliği artırmak amacıyla yapılmaktadır. İşlemlerinizi son güne bırakmadan yapmanız, herhangi bir mağduriyet yaşamamanız için büyük önem taşımaktadır.