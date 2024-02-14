7 Şubat’ta başvuru almaya başlayan Deneyap Teknoloji Atölyeleri’nin başvuru tarihi 25 Şubat 2024’te sona erecek.

Deneyap Teknoloji Atölyeleri hakkında bilgi veren Sanayi ve Teknoloji Yozgat İl Müdürü Yusuf Möhür, “Deneyap Teknoloji Atölyeleri, Türkiye’nin yetenekli çocuklarını geleceğe hazırlıyor. Edirne’den Kars’a yurdun 81 ilinde 139 Deneyap Teknoloji Atölyesinde on binlerce öğrenciye Robotik ve Kodlamadan Nanoteknolojiye, Tasarım ve Üretimden Yapay Zekaya 11 farklı eğitim veriliyor. Milli Teknoloji Hamlesinin dip dalgasını oluşturmaya aday gençler için başvurular 7 Şubat’ta başladı. Yeni öğrencilerini bekleyen Deneyap Teknoloji Atölyeleri için son başvuru tarihi ise 25 Şubat 2024” dedi.

“15 BİN ÖĞRENCİ EĞİTİM ALIYOR”

İl Müdürü Möhür, geleceğin mühendislerini, teknoloji girişimcilerini ve teknoloji liderlerini yetiştirmek amacıyla eğitim vermek üzere kurulan Deneyap Teknoloji Atölyeleri, Deneyap Türkiye Projesi kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının ortak çalışmasıyla hayata geçirildiğini bildirdi.

2023 yılı itibariyle 15 bin 910 öğrencinin aktif olarak eğitimine devam ettiği atölyelerden bugüne kadar 2 bin 700 öğrencinin mezun olduğunu belirten Möhür, “139 atölye, 262 derslik, 20 bini aşkın öğrenci kapasitesine sahip Deneyap Teknoloji Atölyelerinde hâlihazırda 4 bin 541 eğitmen öğrencileri geleceğe hazırlıyor. Öğrenci ve eğitmen seçimlerinden, eğitim içeriklerine, atölyelerde kullanılan malzemelerden, atölye konseptine kadar tüm Türkiye’de aynı imkânları çocuklarla buluşturan Deneyap Teknoloji Atölyeleri, çalışmalarını eğitimde fırsat eşitliği anlayışıyla titizlikle sürdürüyor” şeklinde konuştu.

“BAŞVURUYU KAÇIRMAYIN”

7 Şubat tarihinde başlayan başvuru sürecinin kaçırmaması gerektiğini belirten Möhür, “Ülkemizin kalkınması için Milli Teknoloji Hamlesinin itici gücünü oluşturacak, teknoloji üretme ve geliştirme konusunda meraklı bireyler yetiştiren Deneyap Teknoloji Atölyelerinde öğrenci seçme süreci üç aşamadan oluşuyor. Başvuru yapan adaylar, öncelikle ‘e-sınava’ katılıyor. E-sınavı başarıyla geçen belli sayıda aday ikinci adım olan ‘Çevrim içi Eğitim ve Görev Tamamlama’ aşamasına, ardından bu aşamada da başarılı olan adaylar ‘Uygulama Sınavına’ davet ediliyor. Tüm aşamaları başarıyla tamamlayan öğrenciler, Deneyap Teknoloji Atölyelerinde eğitim almaya hak kazanıyor. E- sınav sorularında adayların; muhakeme, verileri okuyabilme ve yorumlama, çıkarım yapabilme, problemi tespit edebilme, kritik düşünebilme, araştırma yapabilme ve değişken belirleme becerileri ölçülüyor. Bilginin değil becerinin ölçüldüğü soruları içeren e-sınavda adaylara matematik, fen, algoritma ve genel kültür konularından oluşan toplam 40 soru soruluyor. Deneyap Teknoloji Atölyelerinde eğitim görmek isteyen adaylar özgün fikirlerini ortaya çıkaran, aynı zamanda teknik bilgilerini de kullanabilecekleri proje temelli aşamalardan geçiyor. Öğrencilerin; kendini ifade edebilme, özgün düşünme, yenilik katabilme, konu ile ilgili bilgi sahibi olma gibi çeşitli becerileri dikkate alınarak değerlendirmeleri yapılıyor. Deneyap Teknoloji Atölyelerine 2023-2024 eğitim öğretim yılında 4. sınıf, 5. sınıf, 8. sınıf, lise hazırlık sınıfı ve 9. sınıfta okuyan öğrencilerden e-sınav için başvuru alınacak. Öğrenci Seçme Sınavı için başvurular ise www.deneyap.org ve www.t3kys.com adresinden yapılabilecek” ifadelerini kullandı.

“FARK YARATACAK NESİLLER”

Adaylar başvuru sürecini Kurumsal Yönetim Sistemi (t3kys.com) üzerinden takip edebileceğini vurgulayan Möhür, şu ifadeleri kullandı; “Fark yaratacak nesiller Deneyap Teknoloji Atölyelerinde Türkiye’nin teknoloji geliştiren bir topluma dönüşmesini amaçlayan Deneyap Teknoloji Atölyelerinde ortaokul ve lise olmak üzere iki farklı düzeyde eğitimler veriyor. Eğitim süreci, ilk 24 ay proje temelli dersler ve son 12 ay takımlar dönemi olmak üzere 2 aşamadan oluşuyor. Atölyelerde Tasarım ve Üretim, Robotik ve Kodlama, Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti, İleri Robotik, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji, Enerji Teknolojileri, Havacılık ve Uzay Teknolojileri yüz yüze; Yazılım Teknolojileri, Siber Güvenlik, Yapay Zeka ve Mobil Uygulama dersleri ise çevrim içi eğitim olarak veriliyor. Öğrenciler, teknoloji eğitiminde atölyede kullandıkları eğitim içerikleri ile ilişkili malzeme ve ekipmanlarla erken yaşta tanışıyor. Deneyap Teknoloji Atölyelerinin 11’i ortaokul, 11’i lise seviyesi olmak üzere toplam 22 kitap yayınını da bulunuyor. 36 ay ücretsiz teknoloji eğitimleri 11 farklı program başlığında 36 ay süren bu eğitimler öğrencilere tamamen ücretsiz olarak sunulurken, öğrencilerin Deneyap Teknoloji Atölyelerine katılabilmesi için aşamaları başarıyla tamamlamaları gerekiyor. Deneyap Teknoloji Atölyelerinde eğitim alan öğrenciler teknoloji alanında almış oldukları eğitimleri, bilgi ve tecrübeleri kullanarak her eğitim sonunda proje şenliklerine katılıyor. Bu şenliklerde öğrenciler özgüven kazanarak takımlarını kurup mentorleri eşliğinde ulusal ve uluslararası olmak üzere TEKNOFEST gibi yarışmalara hazırlanıyor. Eğitimlere paralel olarak Deneyap öğrencilerinin sosyal gelişimlerine katkı sunmak amacıyla teknik ve bilimsel geziler, piknik ve kamp programları da gerçekleştiriliyor.”