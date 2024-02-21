Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen bir gelişme yaşandı: Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira gelirlerinin doğru bir şekilde tespit edilmesi ve beyan edilmesini sağlamak amacıyla önemli bir çalışma başlattı. Bu çerçevede, kiracılardan gerekli bilgilerin toplanmasına yönelik adımlar atılmaya başlandı.

Yürütülen çalışmada, 4,5 milyon konut detaylı bir şekilde incelendi ve bu konutlarda potansiyel kiracılar tespit edilerek sahipleriyle iletişime geçildi. Erişilemeyen kiracılar için belirli gün ve saatlerde randevu verilerek gerçek kira bedelleri hakkında bilgi alışverişi yapılmaktadır.

Bakanlık, kiracılara bilgi formlarını dijital ortamda doldurma imkanı da sunmaktadır. Gelir İdaresi Başkanlığı, kiracıların kira ödemelerine ilişkin bildirimlerini vergi dairesine gitmeden internet üzerinden yapabilmelerine imkan tanıyan bir duyuru yayınladı. Dijital Vergi Dairesi uygulamasında bulunan Kira Bildirim Formu ile bildirimlerin kolayca yapılması sağlanmaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tapu ve nüfus verilerinin incelenmesi sonucunda, kira geliri elde edebilme potansiyeline sahip yaklaşık 4,5 milyon konut analiz ediliyor; kiralık olarak tespit edilen adreslerde fiili tespitler yapılacak." şeklinde ifadeler kullanmıştı.