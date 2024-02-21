Türkiye'de ekonomik zorlukların etkisiyle, Ocak ayında 3 kişilik bir ailenin 3 öğün mutfak masrafı 12.669 TL iken, Şubat ayında bu miktar 14.974 TL'ye yükseldi.

Ülkemizde emekli maaşı 10.000 TL iken, asgari ücret ise 17.002 TL seviyesindedir. Bu durum, artan mutfak masraflarının vatandaşların düşük gelirlerinin büyük bir kısmından oluşuyor.

Hükümet, 2024 yılı için asgari ücrette ara bir zam yapmayıp, zammın yılbaşında düzenleneceğini duyurmuştu.

Emekliler, gelirlerinin tamamını mutfak masraflarına harcamalarına rağmen açlık sınırının altında bir yaşam sürdürmeye zorlanmaktadır. Ayrıca, asgari ücretle geçinenler için ise yılın ikinci ayında dahi açlık sınırının altına düşme tehlikesi ortaya çıkmış durumdadır. Bu ekonomik zorluklar, ülkedeki sosyo-ekonomik dengelerde ciddi bir gerilime neden olmaktadır.