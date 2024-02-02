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Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yusuf Hıdır, Rektör Yardımcısı olarak atandı.

Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, Prof. Dr. Yusuf Hıdır'ı tebrik ederek, yeni görevinde başarı temennisinde bulundu.

PROF. DR. YUSUF HIDIR KİMDİR?

İzmir'de dünyaya geldi. İlk, orta, lise öğrenimini İzmir’de tamamladı. 1999 yılında Gülhane Askeri Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 2000-2002 yılları arasında Çukurca Jandarma Sınır Tabur Komutanlığı'nda revir baştabibi olarak çalıştı. 2005 yılında Gülhane Askeri Tıp Fakültesi'nde kulak burun boğaz ihtisasını tamamladı. 2005-2007 yılları arasında Beytepe Jandarma Asker Hastanesinde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı olarak görev yaptı. 2007-2012 yılları arasında Gülhane Askeri Tıp Fakültesi kulak burun boğaz anabilim dalında yardımcı doçent olarak çalıştı. 2012 Yılında doçent oldu. İtalya'da Gruppo Otologico da otonörotolojik cerrahi üzerine gözlemci olarak bulundu. 2013-2018 Yılları arasında İzmir'de çeşitli özel hastanelerde çalıştı. 2018 yılında İzmir’de kamu hastanelerinde çalışmaya başladı. İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ardından İzmir Şehir Hastanesi'nde görev yaptı. Kulak hastalıkları ve cerrahisi ile baş dönmesi özel ilgi alanlarıdır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.