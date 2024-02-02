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Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Yüzer, beraberindeki heyet ile Kayseri Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın'ı ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Bölge Müdürlüğümüz toplantı salonunda TULİP toplantısı yapıldı.

Toplantıya; Orman Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Yüzer, Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Daire Başkanı Ertan Pirdal, ORKÖY Daire Başkanı Mesut Güler, Kayseri Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın, Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Daire Başkan Yardımcı Yunus Güneş, TULİP Projesi Koordinatörü İbrahim Ergüven, Kayseri Orman Bölge Müdür Yardımcısı Abdulvahap Özdemir, Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Daire Başkanlığı Şube Müdürlerinden Salih Demir, Mahmut Kılıç ve Fidanlık ve Tohum İşleri Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Ayşe Toptan, Orman Bölge Müdürlüğü Şube Müdürleri ve Etüt Proje Baş Mühendisleri, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Çalışma Grup Sorumlusu Mehmet Ünal ve Veteriner Hekim Handan Öğüt ile Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Kamil Koç katıldı.

Toplantıda 2023 yılı değerlendirmesi yapılırken; 2024 yılında yapılacak çalışmalar ele alındı.​