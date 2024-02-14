Yozgat Bozok Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından hazırlanan bilimsel projeler TÜBİTAK tarafından kabul görmeye devam ediyor.

Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Temel Bilimler ve Sağlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ebru Güçlü’nün “Yürütücü"lüğünü yaptığı "Kannabidiolün Pankreas Kanseri Hücrelerinde Warburg Etkisi ile İlişkili Olarak Mitokondri Fonksiyonu ve Glikoz Metabolizması Üzerine Etkilerinin Araştırılması” konulu proje TÜBİTAK 1002-A Hızlı Destek Modülü hibesi almaya hak kazandı.

Projede, Bozok Üniversitesi Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Temel Bilimler ve Sağlık Anabilim Dalı’nda Öğretim Görevlisi Kezban Uçar Çifçi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasibe Vural ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Eczacılık Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Tutar “Araştırmacı” olarak yer aldı.

Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, TÜBİTAK “1002-A Hızlı Destek Modülü Projeleri Destekleme Programı" kapsamında projesi kabul edilen Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Temel Bilimler ve Sağlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ebru Güçlü ve projede araştırmacı olarak yer alan Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Temel Bilimler ve Sağlık Anabilim Dalı’nda görevli Öğretim Görevlisi Kezban Uçar Çifçi’yi tebrik ederek başarılarının devamını diledi.