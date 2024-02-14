Sarıkaya’da "Erken Yaşta ve Zorla Evlilikle Mücadele" semineri düzenlendi.

Sarızeybek Kültür Merkezi Şehit Yılmaz Gündüz Konferans Salonu'nda Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personeli Merve Er tarafından "Erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele" konularında farkındalık artırıcı ve duyarlılık kazandırılması amacıyla öğrenci, öğretmen ve ilçemizde görev yapan rehber öğretmenleri yönelik eğitim semineri verildi.

Verilen eğitimde; Çocuk hakları nedir? Erken yaşta evlilik nedir? Dünya’da Türkiye’de ve ilimizde erken yaşta evlilik oranları nelerdir? Neden kız çocukları erken yaşta evlendirilmekte?

Erken yaşta evlilik sorununun çözümü ile evliliğe ilişkin mevzuat konuları anlatıldı.