Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Antalya’da düzenlenen Uluslararası Tekvando Şampiyonası'na katılan sporcuları makamında ağırladı.

Sporculara çeşitli hediyeler veren Başkan Coşar, Çocukların genç yaşta sahip olduğu başarılarına yenilerini ekleyeceğine yürekten inandığını söyledi.

Coşar yaptığı açıklamada, “Antalya’da düzenlenen 60 ülkeden bin 700 sporcunun katılım sağladığı Uluslararası Tekvando Şampiyonası'nda başarılarıyla bizleri gururlandıran Belinay Şakacı, Yaşar Şakacı, Melisa Düşünceli, Berkay Budak ve Muhammed Sinan Korkmaz ile antrenörümüz Şerafettin Taşdemir'i belediyemizde misafir ederek, tebrik ettik” ifadelerini kullandı.