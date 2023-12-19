Tahmini Okuma Süresi: dakika

Bozok Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi öğrencileri için önemli bir adım atılarak, Hava Elektronik Sanayii (HAVELSAN) ile stratejik bir iş birliği protokolü imzalandı. Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, bu önemli anlaşmanın imza töreni için HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar'ı makamında ağırladı.

Protokol, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi öğrencilerine yönelik "Staj ve İşyeri Eğitim" fırsatları sunmayı hedefliyor. Bozok Üniversitesi öğrencileri, HAVELSAN'da staj yapma ve iş yeri eğitimi alma imkanlarına erişebilecekler.

Özellikle Mühendislik-Mimarlık Fakültesi'nin Bilgisayar ve Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerini kapsayan protokol, genç yeteneklerin HAVELSAN staj programına dahil edilmesini amaçlıyor. Ayrıca, öğrencilerin mühendislik alanlarıyla ilgili teknolojik beceri ve deneyim kazanmalarına destek olmak amacıyla iş birliği protokolü çerçevesinde öğrencilere HAVELSAN'da iş yeri eğitimi fırsatları sunulacak.

Ziyaretin ardından Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar ve HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar, karşılıklı olarak hediyeler takdim ettiler, iş birliği sürecine dair memnuniyetlerini ifade ettiler. Bu stratejik işbirliği, genç mühendis adaylarına değerli bir eğitim ve staj imkanı sunarken, aynı zamanda HAVELSAN'ın insan kaynaklarına katkı sağlamayı amaçlıyor.