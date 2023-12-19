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Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Ahmetefendi Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi üzerinde gerçekleştirilen Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından planlanan hemzemin tren istasyonu inşaatındaki son gelişmeleri değerlendirmek üzere sahada incelemelerde bulundu. Yakın bir gelecekte tamamlanarak hizmete açılması planlanan tren istasyonu projesindeki ilerlemeleri gözlemleyen Kaymakam Aydın, yerinde yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi edindi.

Sorgun Yüksek Hızlı Tren Garı'nda gerçekleşen incelemeler sırasında Kaymakam Aydın'a, İlçe Özel İdare Müdürü Metin Kayhan eşlik etti. İnşaat sürecindeki gelişmeleri yakından takip eden ve proje detaylarına hakim olan Aydın, TCDD'nin planladığı Ahmetefendi Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi üzerinde konumlanan hemzemin tren istasyonunun tamamlanma aşamasındaki durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Yapılan incelemelerle birlikte projenin toplam kapasitesi, hizmet alanları ve bölgedeki ulaşım ağına olan katkıları hakkında değerlendirmelerde bulunan Kaymakam Aydın, halkın beklentilerini karşılamak adına projenin zamanında tamamlanması için ilgili taraflarla iş birliği içinde çalışma kararlılığını vurguladı.

Sorgun Yüksek Hızlı Tren Garı'nın bölgenin ulaşım altyapısına sağlayacağı katkıları görmek adına yapılan bu inceleme, projenin başarıyla tamamlanması ve hizmete açılması için önemli bir adım olarak kaydedildi.