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Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Öğretim Üyesi Profesör Dr. Mustafa Yılmaz’ın konuşmacı olarak katıldığı “Dünyanın Gözünde Atatürk" konulu konferansta Türk milletinin yanı sıra dünya çapında birçok kişiye ilham olmuş ve değerli liderlik örneği gösteren Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün uluslararası alandaki etkisi ve özgürlük, modernlik ve bilime verdiği önem anlatıldı.

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen konferansa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tansel Hacıhasanoğlu, fakülte dekanları, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Konferans öncesi konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tansel Hacıhasanoğlu, Mustafa Kemal Atatürk’ün; siyasi, kültürel, ekonomik, toplumsal ve hukuksal alanda yapmış olduğu inkılâplarla sadece Türk tarihinde değil, dünya tarihinde de iz bırakmış ender liderlerden biri olduğunu söyledi. Mustafa Kemal Atatürk’ün toplumsal birlikteliği sağlamak adına toplumu birlikte hareket ettirmek bir yön yol çizmek ve bu birlikteliği sağlamaktaki üstün başarısı bunun en güzel örneklerinden birisi olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Hacıhasanoğlu, “Bu yüzden gurur kaynağımız olan bu büyük insanı çok iyi tanımak ve anlamak gerekir” dedi.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Bozok Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Dr. Döndü Sena Göndürü, 29 Ekim 1923’te cumhuriyetin ilanı, yalnız bir rejim değişikliği, halkın egemenliğine dayanan rejimin kurulması değil aynı zamanda laik ve çağdaş devlet ve toplum düzenine geçişi ifade ettiğini söyledi.

Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Yılmaz da; Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü 20. yüzyılın en büyük lideri olduğunu söyledi. Prof. Dr. Yılmaz konuşmasının devamında; “Mustafa Kemal Atatürk, dünyadaki çağdaşı olan diğer liderlerle karşılaştırılmış ve o döneminin en büyüğü olarak görülmüştür. Askerlikteki başarısı, ülkesini yabancı işgalden kurtarması, yılmadan ve yorulmadan ülkesinde başarılı bir değişimi uygulaması ve diplomaside Türkiye’yi Avrupa’da saygın bir konuma getirmesi, onun emsalleri içinde daha üstün bir lider olarak sayılmasına vesile olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti ismi ile özdeşleşen ve birlikte anılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milli egemenlik ilkesine dayalı olarak yürüttüğü bağımsızlık savaşı ile tüm dünyaya örnek olmuştur” ifadelerini kullandı.

Konferansın sonunda Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Yılmaz’a, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tansel Hacıhasanoğlu tarafından plaket takdim edildi.