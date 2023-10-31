Tahmini Okuma Süresi: dakika

Başkan Başkal, Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine bağlı Spor Tesislerinde ve KYK öğrenci yurtlarında çalışan personel için yemek hizmeti verilmesi talebiyle Gençlik ve Spor Bakanlığına yazılan yazıya, Gençlik ve Spor Bakanlığı verdiği cevabı paylaştı.

Başkal Gençlik ve Spor Bakanlığı cevabı ile alakalı şunları söyledi: “11 Aralık 1986 tarihli ve 19308 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği'nin 5 inci maddesinde yer alan’ Yemek servisi, yiyecek yardımından faydalanabilecek personel sayısının asgari 50 olması ve yemekhane için elverişli yer bulunması şartıyla atamaya yetkili amirin onayı ile kurulabilir... hükmünden bahisle personel sayısı, yemekhane açılması için belirlenen asgari personel sayısından fazla olan hizmet birimlerinde çalışan personele devlet katkısından karşılanmak üzere yemek hizmeti verilmesi talebinize ilişkin ilgi (b) yazınız üzerine gerekli inceleme yapılmıştır. İlgi (a) yazımız ile mezkur Yönetmeliğin ilgili hükmü doğrultusunda memurların öğle yemekleri ile 24 saat devamlılık gösteren yurt ve benzeri hizmet birimlerinde çalışan personelin diğer öğünlerinin karşılanması için gerekli tedbirlerin alınması gerektiği Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine bildirilmiştir.”