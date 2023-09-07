Üniversiteden yapılan açıklamada, “Global bin fenomen olan yaşlanma, Türkiye ve dünya nüfusunun sosyal, kültürel ve ekonomik faaliyetlerini etkilemektedir. Bu bağlamda projemizde, yaşlanma sürecindeki bireylerin güncel bilgi ve becerileri kolayca takip etmesi, yaşam boyu öğrenme ve kuşakları arası iletişimin devamlılığını amaçlamaktadır” ifadeleri kullanıldı. Alpaslan Demir