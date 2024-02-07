Tahmini Okuma Süresi: dakika

Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, beraberinde Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Kocakaya, Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Nesrin Şahbaz Karaduman, Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Murat Kadir Yeşilyurt ve Teknoloji Transfer Ofisi Üniversite-Sanayi İşbirliği Modülü Sorumlusu Dr. Öğretim Üyesi Önder Dincel ile birlikte Yozgat Organize Sanayi Bölgesini (OSB) ziyaret etti.

İlk olarak Yozgat Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Erdoğan Öztürk ile bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, Organize Sanayi Bölgesinin faaliyet ve üretimi hakkında Öztürk’ten bilgiler aldı.

Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar ve beraberindeki heyet daha sonra Yozgat Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren firmaları ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Üretim tesisleri ve AR-GE laboratuvarlarını gezdi.

Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, Yozgat Bozok Üniversitesi'nin ve Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'nin Yozgat’ın gelişimi ve kalkınması açısından önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Yozgat Bozok Üniversitesi olarak firmaların üretim teknolojilerine AR-GE konusunda destek vermekten memnuniyet duyacaklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, “Üniversite-Sanayi işbirliğini geliştirmek, Üniversite ve sanayinin birlikte projeler üretmesi, yeni sinerjilerin ortaya çıkarılması amacıyla ben ve beraberimdeki proje ekibim bugün Yozgat Organize Sanayi Bölgesine bir ziyaret gerçekleştirdik. Burada faaliyet gösteren firmalar, ürettikleri ürünler ve yaptıkları ihracatla hem ülke hem de Yozgat ekonomisine önemli katkılar sağlıyor. Biz de Yozgat Bozok Üniversitesi, olarak sanayicilerimizin yanındayız ve her türlü desteği vermeye hazırız. Burada üretim yapan istihdama da katkı sunan firmaları üniversite ile işbirliği içerisinde olmaya ve yeni projeler üretmeye davet ediyorum. Bundan sonraki süreçte Yozgat Organize Sanayi Bölgesinde Üniversitemiz ile AR-GE çalışmalarına ağırlık vereceğiz. Üniversitemizin proje ekibi ile güzel işlere imza atarak Üniversite-Sanayi işbirliğini geliştireceğiz. Üniversitemizden mezun olan öğrencilerimizin de Yozgat Organize Sanayi Bölgesinde istihdam edilmelerini ve üretime katkı sağlamlarını amaçlıyoruz” dedi.