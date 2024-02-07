Yozgat'ta düzenlenen operasyonda suçüstü! Yozgat'ta düzenlenen operasyonda suçüstü!

İl Jandarma Komutanlığı tarafından havadan ve karadan trafik denetimleri devam ediyor.

10 araca işlem yapıldı 2

Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen drone ile denetimlerde 75 araç kontrol edilirken, 10 araca işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri trafik tedbirleri kapsamında; drone ile yapılan denetimlerde, 75 araç kontrol edilmiş; geçme kuralı ihlalinden, seyir halinde cep telefonu kullanımı, kırmızı ışık ihlalinden, emniyet şeridi ihlalinden, emniyet kemeri ihlalinden,10 araca işlem yapılmıştır.

10 araca işlem yapıldı 3

Yozgat Valiliği tarafından vatandaşların trafik kurallarını uyulması konusunda yapılan açıklamada; “Lütfen trafik kurallarına uyalım ki, canlarımız daha fazla yanmasın, sevdiklerimizin gözü yolda kalmasın” ifadeleri kullandı.

Kaynak: Hakan Demirbaş