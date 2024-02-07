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İl Jandarma Komutanlığı tarafından havadan ve karadan trafik denetimleri devam ediyor.

Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen drone ile denetimlerde 75 araç kontrol edilirken, 10 araca işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri trafik tedbirleri kapsamında; drone ile yapılan denetimlerde, 75 araç kontrol edilmiş; geçme kuralı ihlalinden, seyir halinde cep telefonu kullanımı, kırmızı ışık ihlalinden, emniyet şeridi ihlalinden, emniyet kemeri ihlalinden,10 araca işlem yapılmıştır.

Yozgat Valiliği tarafından vatandaşların trafik kurallarını uyulması konusunda yapılan açıklamada; “Lütfen trafik kurallarına uyalım ki, canlarımız daha fazla yanmasın, sevdiklerimizin gözü yolda kalmasın” ifadeleri kullandı.