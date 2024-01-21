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Yozgat’ta öğle saatlerinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kar yağışını çocuklar eğlenceye çevirerek doyasıya eğlendi



Yozgat’ta etkili olan kar yağışı sonrası kent kısa sürede beyaza büründü. Kar yağışı ile vatandaşlar Türkiye’nin ilk milli parkı olan Yozgat Çamlığı Milli Parkı’na akın etti. Kimi vatandaşlar kar yağışı altında öz çekim yaparken bu duruma en çok sevinenler de çocuklar oldu. Çamlık Milli Parkında kartopu oynayıp kardan adam yapan çocuklar doyasıya karın keyfini çıkardı. Türkiye’nin ilk milli parkında seyirlik görüntüler oluştu.



Karın keyfini kardan adam yaparak çıkaran İnci Demir, “Yarıyıl tatili için Ankara’dan buraya geldik, çok güzel kar yağıyordu, dayanamadık biz de Yozgat Çamlığına geldik. Burada kardan adam yapıyoruz, eğleniyoruz.” dedi.



Vatandaşlardan Cafer Cankurtaran ise “Şu an da beklediğimiz kar gelmedi geçen yıllarda bu zamanlarda kar oluyordu. İnşallah kar yağışı devam eder, barajlarımız da boşaldı. Ben ayrıca çiftçilikle uğraşıyorum, karın ekinlere yağması lazım. Rabbim yardımcımız olsun” şeklinde konuştu.



Kar yağışı için mutlu olduğunu söyleyen Adem Okan da, “Yozgat’ta güzel bir kar yağışı var. Rabbim bereketini artırsın biz de kar yağışını çekiyoruz. Yozgat’a gezmeye Yerköy ilçesinden geldik. Ora da kar yok biz de Yozgat’a geldik” ifadelerine yer verdi.