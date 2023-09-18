Türkiye Kupası ön eleme maçında Yozgat Belediyesi Bozokspor ile Sincan Belediyespor karşı karşıya geldi.

Yozgat Belediyesi Bozokspor ile Sincan Belediyespor arasındaki Ziraat Türkiye kupası ön eleme karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere biten mücadelenin normal süresinde gol sesi çıkmadı ve karşılaşma uzatmalara taşındı.

Uzatmaların ilk yarısında Yozgat Belediyesi Bozokspor, 1-0 öne geçti. Ancak kırmızı-siyahlı takım bu skoru koruyamayarak uzatmaların ilk yarısını da 1-1 tamamladı.

Uzatmaların ikinci yarısının son dakikasında Sincan Belediyespor, ikinci golü bularak skoru 2-1'e getirdi. Bu golle birlikte Başkent ekibi kupada tur atlayan taraf oldu. (Haber Merkezi)