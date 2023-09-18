Edinilen bilgilere göre olay, Yozgat'ın Şeyh Osman Mahallesi Buzlu Sokak’ta meydana geldi.

Dün akşam saatlerinde ekmek almak için evinden çıkıp markete giden Şeyma Akgün, şehir şebeke suyu altyapı çalışmaları için yüklenici firma tarafından açılan 1.5 metre derinliğindeki çukura düştü.

Düşmenin etkisiyle kafasını betona çarpan genç kız, kırılan gözlük camının gözüne batmasıyla yaralandı. Durumu cep telefonu ile annesi Döne Akgün’e bildiren genç kız, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan genç kızın gözüne batan gözlük camları ameliyatla alındı.

Müteahhit firmanın gerekli güvenlik tedbirini almadığı için bu kazanın meydana geldiğini iddia eden baba Abdulmuttalip Akgün, “Kızım akşam saat 19.30'da evden ekmek almaya çıkmıştı. Sokağımızda altyapı çalışmaları için çukur açılıyor. Kızım telefon ışığıyla giderken telefonun ışığı bir anda kapanıyor. Kızım çukuru fark etmeyerek içine düşüyor. Kafasını çırptığı için de gözlük camı gözüne batıyor ve gözüne zarar veriyor” dedi.

"GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN ALINMASINI İSTİYORUZ"

Kızının gözüne cam battığı için gözünün zarar gördüğü söyleyen Akgün, “Başka bir çocuğun daha başına gelmemesi için bundan sonra gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasını istiyoruz. Çocuğum ameliyata alındı. Cam battığı için gözü zarar gördü, dikiş atıldı. Göz ön lensi alındı, ilerleyen durumlarda ne olacak bilemiyoruz. Firmalardan davacıyız” şeklinde konuştu.

"ÇOCUĞUM BENİ ARADI 'ANNE ÇUKURA DÜŞTÜM BENİ KURTAR' DEDİ"

Anne Döne Akgün ise, “Sokağın kazıldığından haberim yoktu. Çocuğum beni aradı 'Anne çukura düştüm beni kurtar' dedi. Gidip çocuğumu çukurdan zor kurtardım. Firmaların sorumsuzluğuydu. Oraya gündüz vakti de insanlar düşebilir. Kızım psikolojik yönden de çok etkilendi, hepsinden şikâyetçiyim. Sonuna kadar hakkımı arayacağım. Başkalarının da başına gelmemesi için daha çok dikkat etmelerini istiyorum” ifadelerine yer verdi. (Haber Merkezi/İHA)