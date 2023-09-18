Ceyda Korkmaz ve Tuba Doğdaş’ın ortak olduğu güzellik merkezi, TOKİ iş merkezinde vatandaşlara hizmet verecek.

Düzenlenen görkemli açılış törenine, AK Parti Yozgat Merkezi İlçe Başkanı Ahmet Gökhan, İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Nurullah Nurdoğan, Yozgat Belediyesi Eski Başkanı Kazım Arslan, Gençlik Merkezi İl Müdürü Ali Sapmaz ve çok sayıda davetli katıldı.

Ceyda Korkmaz Güzellik Merkezi sahibi Ceyda Korkmaz yaptığı açıklamada, “Erdoğan Akdağ Mahallesi TOKİ İş Merkezi No.3/3 Valilik Hizmet Binası karşısında düzenliğimiz açılışımıza katılanlara çok teşekkür ediyorum. Amacımız insanlara kaliteli hizmet sunmak. Kadınlarımıza yönelik her şeyin bulunduğu işyerimizde hizmet vereceğimiz için mutluluk duyuyoruz. Vereceğimiz hizmetlerin insanların yararına olması ümidiyle Yozgatlı kadınlarımızı Ceyda Korkmaz Güzellik Merkezine bekliyoruz” ifadelerini kullandı. (Melike Aslı Arslan)