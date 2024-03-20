Gıda fiyatlarındaki yükselişle birlikte, vatandaşlar daha uygun fiyatlı ürünlere yönelmeye başladı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, taklit ve tağşiş konularında uyarılarda bulundu.

Bayraktar, en çok hile yapılan 4 ürünü sıralayarak, "Ramazan ayının içinde olduğumuz bugünlerde taklit ve tağşişli gıda ürünlerine karşı denetimler sıklaşmalı ve kesilen cezalar caydırıcı olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş konusunda uyarılarda bulunan Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yazılı bir açıklama yaparak, "Gıda fiyatlarının artmasıyla tüketicilerin daha ucuz ürünlere yöneldiğine, bu durumu fırsat bilen bazı satıcıların gıda ürünlerinde hile ve sahtekarlığa başvurduğuna" dikkat çekti.

TAKLİT VE TAĞŞİŞLİ ÜRÜNLER AÇIKLANDI

Bayraktar, bazı gıda ürünlerinin hem merdiven altında hem de taklit ve tağşişle üretildiğine, bunların "uygun fiyat" adı altında satıldığına işaret ederek, gıda ürünlerindeki artan taklit ve tağşişin üreticiler için ekonomik kayıplara neden olduğunu ve ihracatı olumsuz etkilediğini belirtti.

HERKES BAYILARAK YİYOR

En çok tağşiş yapılan ürünler arasında sofralarda sık tüketilen zeytinyağı, tereyağı, bal ve peynirin olduğunu belirten Bayraktar, şu açıklamalarda bulundu: "Peynirde protein kaynağı olan ürünlerde, süt yağı haricinde başka yağların kullanılması, koyun ve keçi peynirlerine inek sütü karıştırılması, ürün yapısını sertleştirmek için nişasta kullanımı, küf ve maya oluşumunu engellemek amacıyla yasaklı madde kullanımı gibi yollara başvuruluyor."

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Bayraktar, şunları da ekledi: "Tereyağında süt kremasına bazı bitkisel ve hayvansal yağların yanı sıra tereyağlarının gerçeğe yakın görünmesi için sarı renkli gıda boyası ilavesi yapılıyor. Zeytinyağındaki taklit ve tağşiş yöntemleri arasında içeriğinin belirsiz yağların katılması bulunuyor. Balda ise üretim aşamasından sonra şurupların katılması, farklı özellikteki kalitesiz balların karıştırılması, düşük rutubet içeriğine sahip ballara su katılması gibi tağşişler oldukça yaygındır."

Gıdada taklit ve tağşişi önlemenin herkesin görevi olduğunu vurgulayan Bayraktar, "Mübarek ramazan ayının içinde olduğumuz bugünlerde taklit ve tağşişli gıda ürünlerine karşı denetimlerin sıklaşması ve kesilen cezaların caydırıcı olması gerekmektedir. Sahtekarlık yapan firmaların kamuoyuna ifşa edilmesi, gerekirse kapatılması ve her türlü faaliyetten men edilmesi gerekiyor" dedi.

Son olarak, tüketicilerin bu konuda daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Bayraktar, alışverişlerini yaparken güvenilir markaları tercih etmeleri ve şüpheli gördükleri ürünleri yetkililere bildirmeleri gerektiğini söyledi. Ayrıca internet üzerinden satılan gıda ürünlerine de dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "İnternet üzerinden satılan ürünlerin nerede üretildiği ve hangi koşullarda stoklandığı bilinmiyor" uyarısında bulundu.