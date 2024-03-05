Özel yetenek sınavlarına ilişkin dekanlar konseyi toplantısı Ankara’da yapıldı. Toplantıda Yozgat Bozok Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Güçlü Bozok üniversitesini temsil etti.

2024 Eğitim ve Öğretim yılında, Spor Bilimleri Fakülteleri ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarına giriş yapacak öğrenci adaylarını belirlemek amacıyla özel yetenek sınavlarının, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) işbirliğine yönelik sınav içerikleri ve hazırlıkları konusunda bir toplantı düzenlendi.

Toplantı, 01 Mart 2024 tarihinde, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'ın ev sahipliğinde Ankara Üniversitesinde gerçekleşmiş ve 78 Spor Bilimleri Dekanı ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürleri katıldı.

İkinci toplantı ise 02 Mart 2024 tarihinde, Ankara Başkent Öğretmenevi'nde bulunan Hitit Toplantı Salonu'nda yapılarak 83 Dekan ve 78 kişi katıldı.

​Katılımcıların genel görüş birliği ile alınan kararlar, SPORDEK Yönetim Kurulu tarafından YÖK'e sunulacak. YÖK'ün onayından sonra sınav kılavuzu ve içeriği üniversitelere iletilmek üzere hazırlanacak.