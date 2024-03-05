Yozgat Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı tarafından ortak bir çalışmaya imza atıldı.

Sivas 100. Yıl Kültür Merkezinde Yozgat Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı ortaklığında konser düzenlendi. Konserde çok sesli koro, solo ve orkestra yer aldı.

Düzenlenen program hakkında açıklamada bulunan İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, “Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Hilmi Bulut, Doç. Dr. Türker Erol, Dr. Öğretim Üyesi Derya Kaçmaz ve Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümü öğrencilerimiz katılarak, okulumuz öğrencilerine farklı bir heyecanı sundular. Yozgat ile Sivas arasında gönül köprüsü kurdular. Birbirinden güzel eserlerin seslendirildiği konserde Koro Şefimiz Gamze Karahasanoğlu, Orkestra Şefimiz Ünal Karahasanoğlu, Piyano Öğretmeni Yıldız Sağlam, Türk Müziği Öğretmeni Yılmaz Ateş ve Gitar Öğretmeni Oğuz Kocayiğit ile birlikte öğrencilerimiz Yozgat'ı en güzel şekilde temsil ettiler. Bu güzel etkinliğe katkı ve katılım sağlayan herkese teşekkür ederiz” dedi.