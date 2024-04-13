Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından “Sağlıklı Yaşam için Spor Projesi Katılımcı Çağrısı” adıyla yeni bir etkinlik düzenlenecek.

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen ve SORGED Koordinatörlüğünde Almanya, İtalya, Romanya ve Makedonya ülkelerinin ortaklığında Erasmus+ Gençlik Değişimleri programı kapsamında proje faaliyetleri 3-10 Mayıs 2024 tarihleri arasında Sorgun'da düzenlenecek.

SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, yapılacak etkinlik hakkında açıklamada bulundu.

32 GENCE FIRSAT!

Etkinlik ile ilgili bilgi veren Uğuz, “Proje faaliyetleri Türkiye, Almanya, İtalya, Romanya ve Kuzey Makedonya ülkelerinden katılacak 32 gencin katılımıyla Sorgun'da düzenlenecek. Proje kapsamında 7 gün boyunca farklı branşlarda spor aktiviteleri, sağlıklı beslenme atölyeleri ve çevre etkinlikleri düzenlenecektir. Yaygın eğitim yöntemleri kullanarak, farklı geçmişlerden gelen gençlerin çevre bilinci geliştirme, sağlıklı yaşam, sporda gönüllülük, spora özgü beceriler, sorumlu liderlik sağlama, iletişim, takım ruhu, akran öğrenimi, kültürlerarası öğrenme ve farklı diller öğrenme gibi beceriler kazanması beklenmektedir” ifadelerine yer verdi.

“BAŞVURU TARİHİ 18 NİSAN”

Başvuru detayları hakkında açıklamada bulunan Uğuz, “Proje 3-10 Mayıs 2024 tarihleri arasında Sorgun'da düzenlenecektir. Projeye toplamda 5 katılımcı seçilecektir. Projeye 18-30 yaş aralığındaki gençler başvuru yapabilir. Projeye sadece Yozgat bölgesinde ikamet eden gençler başvuru yapabilir. Faaliyetlerin tüm oturumlarına katılması zorunludur. Projeyi başarıyla tamamlayan katılımcılara Youthpass Sertifikası verilecektir. (www.sorged.org/youthpass) Projeye seçilebilecek potansiyel katılımcılarla çevrim içi veya yüz yüze görüşme yapılacaktır. Görüşmesi olumlu olan katılımcılarla görev ve sorumluluklarını içeren bir sözleşme imzalanacaktır. Katılımcıların seçiminde, proje formundaki sorulara verilen cevapların kalitesi, projeye olan ilgisi ve motivasyonu, dil yeteneği ve gönüllü çalışmaları kriterleri göz önünde bulundurulacaktır. Proje katılacak gençlerde İngilizce konuşabilme şartı aranmamaktadır. Fakat İngilizce konuşabilen katılımcılara öncelik verilecektir. Son başvuru tarihi: 18 Nisan 2024 Saat 23.59” şeklinde konuştu.