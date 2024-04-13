Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çandır ilçesinde 3 şüpheli şahsın dedektör ile arama yaptığı tespit edilerek operasyon düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İ.K., H.A. ve O.K.B. isimli şüpheli şahıslar kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada ise, “Tabiat Varlıklarını Koruma ve kaçak kazı ile mücadele kapsamında; Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Birimlerimizce, Çayıralan Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde; 12 Nisan 2024 tarihinde yürütülen titiz çalışmalar ve bölgede yapılan incelemeler sonucunda; Çandır ilçesinde 3 şüpheli şahsın dedektör ile arama yaptığı tespit edilmiş olup; (İ.K.), (H.A.) ve (O.K.B.) isimli şüpheli şahıslar kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalanarak gözaltına alınmışlardır. Yakalanan şahısların aracında ve üzerinde yapılan arama neticesinde; 3 adet altın arama dedektörü ve parçaları, 1 adet hilti, 2 adet batarya, 2 adet farklı boyutlarda çubuk ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında adli işlemler devam etmektedir. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak her türlü kaçakçılık faaliyetleriyle mücadelemiz kararlıkla devam etmektedir” şeklinde ifadelere yer verildi.