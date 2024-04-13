112 Acil Çağrı Merkezinden gelen ihbar üzerine harekete geçen Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından can ve mal güvenliği sağlandı.

Aydıncık ilçesinin bir köyünde havaya ateş açılması ihbarı üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince havaya ateş açtıkları tespit edilen 3 şahıs tutuklandı.

Konuyla alakalı açıklamada bulunan İl Jandarma Komutanlığı tarafından, “Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 112 Acil Çağrı Merkezinden gelen Aydıncık ilçesi x köyünde havaya ateş açılması ihbarı üzerine harekete geçti. Çekerek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Aydıncık ilçesi x köyüne süratle intikal ederek köyde 2 farklı düğünde (B.U.), (O.T.) ve (H.T.) isimli şüpheli şahısların havaya ateş açtıkları tespit edilmiş, (3) şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahıslar üzerinde yapılan arama neticesinde; 1 adet 7,65 mm tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 14 fişek ele geçirilmiştir. B.U., O.T. ve H.T. isimli şüpheli şahıslar hakkında adli işlemler devam etmektedir. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak düğünlerde can ve mal güvenliğinin sağlanması için her türlü suç ve suçlularla mücadele azim ve kararlılıkla devam edecektir” ifadelerine yer verildi.