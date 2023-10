Tahmini Okuma Süresi: dakika

Gönüllü din görevlilerinden oluşan 28 kişilik ekibe AFAD yetkilileri "Hafif Arama Kurtarma Akreditasyon Eğitimi" eğitimi verdi.

AFAD Yozgat İl Müdürlüğü personeli tarafından verilen eğitimde olası bir afet anında kurtarma çalışmaları için teorik ve pratik uygulama eğitimi verildi.

Eğitimin son gününde İl Müftüsü Ali Gülden ve AFAD İl Müdürü Rifat Genç eğitim gören kursiyer din görevlilerini ziyaret etti.

Yapılan eğitimin önemine değinen Müftü Gülden yaptığı açıklamada; "İl Müftülüğü ve Vakıf Şubesi olarak olası afetlerde desteğe hazırız. Gönüllü arama kurtarma ekibi deprem, sel ve orman yangını gibi olaylarda AFAD'la birlikte görev alacaktır. Afetler istenmeyen fakat her an hazır olunması gereken olağanüstü durumlardır. Bazen deprem bazen sel bazen de yangınlar çıkabiliyor. İşte bu tür afet zamanlarında özellikle din görevlilerimizin sahada daha etkin ve özellikle de arama kurtarma ekiplerine yardımcı olabilecek şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. İnşallah ülkemiz herhangi bir afete maruz kalmaz ama bizler her türlü afet durumuna karşı hazırlıklı olmalıyız" ifadelerini kullandı.

AFAD iş birliğinde Din görevlilerine yönelik "Hafif Arama Kurtarma Akreditasyon Eğitimi"nin ilerleyen zamanlarda tekrar yapılacağı açıklandı. (Yasin Nazım Kayhan)