Türkiye, 31 Mart'ta sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Seçim öncesinde propaganda faaliyetleri ve bazı seçim yasakları da yürürlüğe girdi. Artık kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler ve mini referandum gibi adlar altında vatandaşın oy tercihlerini etkilemeyi amaçlayan yayınlar yapılamayacak. Propaganda süresi 30 Mart Cumartesi günü saat 18.00'de sona erecekken, seçim yasakları ise 31 Mart saat 23.59'da kalkacak.

Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlediği takvime göre seçim süreci devam ediyor. Bu sürecin önemli bir dönüm noktası olan 21 Mart Perşembe günü, propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları başladı.

Seçim propaganda süresi boyunca siyasi partiler ve bağımsız adaylar, yazılı basında ilan ve reklamlarla veya internet siteleri aracılığıyla sözlü, yazılı veya görsel propaganda yapabilecekler. Ancak, toplu şekilde sözlü propaganda yapma faaliyetleri genel yollarda, ibadethanelerde, kamu hizmeti veren binalarda ve tesislerde, ayrıca ilçe seçim kurullarının belirlediği alanların dışında yasak olacak.

Elektronik posta veya telefon aracılığıyla propaganda yapılması da yasaklanmış durumda. Ancak, siyasi partiler kendi üyelerine yönelik iletişimde bulunabilirler.

Oy verme gününden önceki 10 gün boyunca, siyasi partilerin veya adayların lehine veya aleyhine vatandaşların oy tercihlerini etkileyecek yayınlar yapılamayacak. Ayrıca, bakanlar ve milletvekillerinin seçim propagandası gezileri resmi araçlarla yapılamayacak ve protokol gereği karşılama törenleri düzenlenemeyecek.

31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan seçim öncesi, seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımı tamamlanacak ve seçmenlerin oy kullanacakları sandık bilgileri Yüksek Seçim Kurulu'nun internet sitesi, e-Devlet kapısı veya mobil uygulama üzerinden kontrol edilebilecek.

Oy verme saatleri, ülkenin farklı bölgelerindeki mevsim şartlarına ve güneşin batış saatine göre ayarlanmış durumda. Doğu illerinde oy verme saatleri, diğer illere göre bir saat daha erken başlayacak.