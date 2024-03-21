21 Mart 2024 tarihinde benzin ve motorin (mazot) fiyatlarına ilişkin güncel bilgiler vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki değişikliklerle birlikte, akaryakıt fiyatları yakından takip ediliyor.

Benzin ve motorine son zamanlarda yaşanan döviz kuru ve petrol fiyatındaki artışlar nedeniyle, 5 günlük bir aradan sonra ikinci kez zam yapıldı. Benzinin litre fiyatına 1 lira 37 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 13 kuruş zam yapıldı. Bu zam oranlarıyla birlikte, pompa fiyatlarına yansıyan yeni fiyatlar, benzinin ve motorinin litre başına 43 liranın üzerine çıktı. Geçtiğimiz hafta cuma günü de benzin ve motorine 1 liranın üzerinde bir zam gelmişti.

Güncel verilere göre, 21 Mart 2024 tarihinde İstanbul'da motorin litre fiyatı 43,45 lira iken, benzinin litresi ortalama 43,03 lira olarak satılmaktadır.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanmasında, Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları Gümrüksüz Rafineri Fiyatı'na ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı üzerinden belirlenmektedir. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında günlük olarak yayınlanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belirli bir fiyat değişim farkı dikkate alınarak gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı belirlenmektedir.