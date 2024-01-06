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Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı eğitim kurumlarına yönetici görevlendirmesi ile öğretmenlerin yer değiştirme takvimi yayımlandı.

Yozgatlı yöneticileri ve öğretmenleri de ilgilendiren MEB'den yapılan açıklamaya göre, takvim çerçevesinde yeniden yönetici görevlendirmeleri 5 Mart-15 Nisan, ilk defa yönetici görevlendirmeleri ise 18 Nisan-14 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

Takvime göre öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değişikliği 13-20 Mayıs, iller arası isteğe bağlı yer değişikliği 3-9 Haziran ve mazerete bağlı yer değişikliği ise 1-16 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.