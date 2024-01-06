Yerköy’den Fenerbahçe SK’ya!

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Yerköy Volkanspor'un futbolcusundan güzel haber geldi. Yerköy Volkanspor'un genç yeteneği Fenerbahçe SK ile deneme antrenmanlarına katılacak.

Yerköy Volkanspor'un futbolcusu Sadullah Avcı'dan sevindirici haber geldi. Yozgat Amatör Ligi tarafından yapılan açıklamaya göre, 2012 doğumlu yetenekli futbolcu Sadullah Avcı, Fenerbahçe SK ile deneme antrenmanlarına çıkmaya hak kazandı.

Yozgat Amatör Ligi'nin yaptığı duyuruda, "Yerköy Volkanspor'un 2012 doğumlu futbolcusu Sadullah Avcı, Pazartesi gününden itibaren 1 hafta süreyle Fenerbahçe SK ile deneme antrenmanlarına çıkmaya hak kazanmıştır. Kendisine başarılar dileriz. Umarız uzun yıllar memleketimizi güzel yerlerde temsil ederek ülke futboluna katkı sağlar" ifadelerine yer verildi.

Yozgat, genç yeteneklerinin üstün performansıyla gururlanırken, Sadullah Avcı'nın Fenerbahçe SK'deki deneme süreci futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.