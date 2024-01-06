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Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya ve mesajlaşma platformları üzerinden paylaşılan "araç kiralama" başlıklı bağlantılara karşı vatandaşları uyardı.

Oluşturulan sahte veya taklit sitelerin dolandırıcılık amacı güttüğü vurgulanarak, vatandaşların bu tür bağlantılardan uzak durması gerektiği belirtildi.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların özellikle dikkatli olmaları gerektiği ifade edilerek, "Araç kiralama başlıklı bağlantılara tıklamayın, işlem yapmaktan kaçının" denildi.

Dolandırıcılık Mağduriyetinden Kaçınmak İçin Nelere Dikkat Edilmeli?

Yapılan açıklamada, vatandaşların online araç kiralama işlemlerinde dikkat etmeleri gereken önemli noktalara vurgu yapıldı. İşte, dikkat edilmesi gerekenler:

Olağan dışı cazip fiyatlar veya fırsatlar içeren ilanlara şüpheyle yaklaşın.

Kiralama işlemi öncesinde firmalar ve fiyatlar hakkında detaylı bir araştırma yapın, gerçek kullanıcı yorumlarını inceleyin.

Seçilen firmanın yetkili olup olmadığını ve iletişim bilgilerini kontrol edin; taklit ve sahte sitelerde işlem yapmaktan kaçının.

Ödemenin kişisel banka hesaplarına değil, şirket veya firma hesaplarına gerçekleştirildiğinden emin olun.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları bu önlemleri almaya davet ederek, online dolandırıcılık tehlikesine karşı bir adım önde olmalarını sağlamayı amaçlıyor.