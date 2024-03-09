25 Şubat tarihinde gerçekleştirilen sınavın ardından, Yabancı Dil Bilgisi ve Dil Bilimi alanında yapılan YÖKDİL sınavı sonuçları merak konusu oldu. Sınavdan sonra adaylar, Yökdil açıklandı mı? Yökdil ne zaman açıklanacak? sorularını sormaya başladılar. İşte detaylar:

25 Şubat'ta düzenlenen sınavın hemen ardından, 2024 YÖKDİL/1 sınavının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları aynı gün yayımlandı. Sınava katılan adaylar, Yökdil açıklandı mı? Yökdil ne zaman açıklanacak? sorularına yanıt aramaya başladılar. YÖKDİL sonuçları ise ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? İşte bu konudaki tüm detaylar:

YÖKDİL AÇIKLANDI MI? YÖKDİL NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimine göre, YÖKDİL/1 sonuçlarının açıklanma tarihi belirlendi.

Bu takvime göre, YÖKDİL/1 sonuçları 15 Mart'ta adayların erişimine açılacak. Sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerliliğini koruyacak.

Öğrenciler, sınav sonuçlarını 15 Mart'tan itibaren ÖSYM'nin resmi internet sitesinden ve bireysel hesaplarından öğrenebilecekler.