Yozgat Gençlik Hizmetleri Müdürü Ali Sapmaz, Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zülfiye Acar Şentürk’ü makamında ziyaret etti.

Ziyarette İki kurum arasında gençlerin eğitim ve kalkınması için ortak projeler geliştirme konusunda yoğun bir istişare gerçekleştirildi.

Dekan Acar Şentürk, ziyaretin olumlu sonuçlar doğuracağına inancını dile getirirken, Sapmaz da üniversite ile kurumları arasında güçlü bir iş birliğinin başlangıcına tanıklık etmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Sapmaz, “Yozgat gençliğinin geleceği için umut verici adımların atılmasına vesile olacak gibi görünüyor “dedi.

Acar Şentürk, ziyaret gerçekleştiren Ali Sapmaz’a fakülteyi gezdirirken yaptığı yeniliklerden bahsetti. Şentürk bu yeniliklerin tam hızla devam edeceğini dile getirdi.

Acar Şentürk, bu iş birliğinden büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederken, Sapmaz da ziyaretten onur duyduğunu belirtti. İki kurum arasındaki bu olumlu iş birliği, gençlerin geleceği için umut verici bir adım olarak dikkat çekiyor.